أبو فاعور: الجيش مؤسسة موثوقة ومحترمة

استقبل مفتي زحلة البقاع الشيخ علي الغزاوي، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في مكتبه في دار الفتوى في أزهر البقاع، يرافقه وفد ضم وكيل داخلية البقاع في كمال حندوس، عضو المجلس المذهبي الدرزي المهندس مروان شروف، رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع فارس، ومدير مكتب النائب ابو فاعور علي اسماعيل.

وألقى أبو فاعور كلمة قال فيها: "‏نأتي إلى هذه الدار، لنلتقي بسماحتك وبشخصك وبموقعك لما تبعثه بنا من طمأنينة ومحبة. ‏طبعا، إن أيامنا الوطنية حافلة بالتحديات والاختبارات وبالكثير من الأمور التي تحتاج الى علاج. وبالتأكيد، إن مسألة الاعتداءات مستمرة، ولا يبدو أن العدو مستعد للقبول بأي شكل من أشكال بالتسوية. وبالتالي، ما يجري هو محاولة إخضاع للبنان، كما قال ".



أضاف: "إن جدول أعمالنا الداخلي الوطني لا علاقة له فقط بإسرائيل والاحتلال الإسرائيلي، وهي فرصة لنستنكر اليوم الاعتداءات التي حصلت، وهي مستمرة. وبالنسبة إلى استحقاقاتنا الوطنية الداخلية، أعتقد أن السلطة السياسية حازمة في الاستمرار في القرار الذي سبق واتخذته الحكومة ببسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ولكن الدولة نفسها، والمسؤولون نفسهم هم عاقلون ومسؤولون بأن لا أحد يريد أن يذهب إلى صدام".





وأشار إلى أن "‏الجيش مؤسسة موثوقة ومحترمة"، وقال: "هناك إجماع بين كل اللبنانيين على احترامها تاريخيا وحاليا، وعهد إليها بمهمة تحضير خطة لعرضها على ، وأعتقد هذه الخطة ستكون على هوية الجيش وشاكلته وشاكلة قبول الجيش أو تنفيذه لقرار السلطة السياسية أولا. وكما قلت سابقا، لا أحد يريد أن يذهب إلى صدام مجاني".





أضاف: "إن الأطراف كافة تجمع على أن ما سيأتي من المؤسسة العسكرية سيكون في مصلحة . وفي الوقت نفسه، إن المسؤولين السياسيين اللبنانيين، سواء أكان رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة يقاربان المسألة بكل مسؤولية وتهيب وحرص، إن لجهة القرار الذي صدر أم السلم الأهلي، تفاديا لأي انزلاق".





وتابع: "لبنان يحاول أن يلبي حاجاته الداخلية بتطبيق اتفاق الطائف وببسط سلطة كل الأراضي اللبنانية، لكنه أيضا يحاول أن يكون على الوتيرة نفسها، وفي شكل أساسي، مع ، التي علينا أن نقنعها بجدوى إعادة الوقوف إلى جانب لبنان والدول العربية أيضا، وهي تريد أن تطمئن إلى أن مسيرة الدولة في لبنان يجب ألا تتعثر".





وأردف: "كل هذه التحديات ماثلة أمامنا جميعا، ويبقى أن حكمة المسؤولين، حكمة المواقع الوطنية، إن كان مفتي الجمهورية أو سماحتك أو باقي المواقع الوطنية والروحية، هي أساس في مساهمة وتأمين المناخ الوطني للتوصل إلى خلاصات وطنية متفاهم عليها لما فيه مصلحة البلد، لا تخرج عن قرار الدولة وحاجتها".