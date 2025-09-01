Advertisement

لبنان

في منطقة لبنانية.. "مراكز تدليك" وأعمال مُنافية للحشمة!

Lebanon 24
01-09-2025 | 15:45
أقفلت دورية من مفرزة زحلة القضائية في قوى الأمن الداخلي محلَّين للتدليك في منطقة البقاع الأوسط، وذلك بعد توافر معلومات عن ممارسات منافية للآداب داخلهما.
وعلى الأثر، جرى توقيف عدد من الفتيات العاملات في المحلين، فيما فُتح تحقيق بإشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قوى الأمن الداخلي

منطقة البقاع

منطقة لبنان

القضاء ا

القضاء

زحلة

