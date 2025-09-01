باحث إسرائيلي يتحدّث عن مصير "سلاح الحزب".. ماذا قال؟

Advertisement

وفي التقرير الذي ترجمهُ، تحدث العقيد (إحتياط) المحلل جاك نيريا عن خطاب يوم أمس في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر وتداعياته على لبنان وإسرائيل، داعياً إلى عدم الالتزام بالمطالب الأميركية المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله".وذكر نيريا أن "حزب الله لن ينزع سلاحه"، مشيراً إلى أن " تبنى موقف حزب الله الذي يدعو أولاً إلى إنسحاب إسرائيل من لبنان وبدء إعمار الجنوب ووقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في كل أنحاء لبنان قبل الموافقة على مناقشة نزع سلاح الحزب".وتابع: "حزب الله وحركة أمل يُخبران الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إنه يجب عليهما نسيان قرار الحكومة بشأن نزع سلاح حزب الله، فالأمر هذا لن يحدث".نيريا قال إنه "حزب الله يستعد لمعارضة الحكومة إذا قررت مواصلة جهود نزع سلاحه، في حال قرر وإيران مواجهة إسرائيل"، وتابع: "في هذه الأثناء، بدأت تظهر أولى التصدعات في العلاقة اللبنانية مع الممثلين ، فتوم براك لم يتمكن من زيارة منطقتي الخيام وصور في جنوب لبنان بسبب الاحتجاجات المناهضة لأميركا".وأكمل: "مع هذا، لم يتبقَّ أمام جوزيف عون ورئيس وزرائه سوى خيارات محدودة، إما مواصلة محاولة نزع السلاح والمخاطرة بتجدد الحرب الأهلية، أو استخدام الإعلان الإسرائيلي بعدم نية إسرائيل الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله، كذريعة لوقف عملية تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية الصادر مطلع آب، والمتعلق بمطالبة الجيش اللبناني بتقديم خطة لنزع سلاح الحزب بحلول نهاية عام 2025".وختم: "على أي حال، سيكون هذا حلاً وسطاً لبنانياً تقليدياً، وهو أفضل من المواجهة المباشرة مع حزب الله".