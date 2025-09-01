Advertisement

لبنان

رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
01-09-2025 | 15:52
عمَدت شركات خاصة كبرى في لبنان خلال الشهرين الماضيين، إلى بدء تحويل رواتب موظفيها إلى المصارف بالدولار الأميركي من خلال فتح حسابات "إكسترنال آكاونت"، وذلك بعدما كان الدفع يتم "نقداً".
وقالت مصادر مصرفية إنَّ هذا الأمر يعتبرُ مهماً جداً كون يعيدُ ربط الشركات بالمصارف ويغذي الأخيرة بالدولارات، في حين أنه يعزز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي ويجعل المواطنين يعتمدون عليه بشكل أساسيّ لتحويل أموالهم.
 

وعملياً، فإن هذا الأمر، وفق المصادر، يعني ذهاب الشركات بعيداً عن "إقتصاد الكاش"، وبالتالي إعادة تفعيل القطاع المصرفي، بينما حصول المواطنين على دولاراتهم بسهولة وعبر الصرافات الآلية يشكل خطوة ضرورية.
 

وفعلياً، فإن خطوة دفع الرواتب بالدولار عبر المصارف يعني أن مسألة دفع العملة الصعبة لم تعد محصورة فقد برواتب القطاع العام، بل شملت رواتب القطاع الخاص أيضاً، والأمر هذا بدأ تدريجياً خلال العام الماضي بشكل أساسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

