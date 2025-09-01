عمَدت شركات خاصة كبرى في خلال الشهرين الماضيين، إلى بدء تحويل رواتب موظفيها إلى المصارف بالدولار الأميركي من خلال فتح حسابات "إكسترنال آكاونت"، وذلك بعدما كان الدفع يتم "نقداً".

Advertisement



وقالت مصادر مصرفية إنَّ هذا الأمر يعتبرُ مهماً جداً كون يعيدُ ربط الشركات بالمصارف ويغذي الأخيرة بالدولارات، في حين أنه يعزز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي ويجعل المواطنين يعتمدون عليه بشكل أساسيّ لتحويل أموالهم.



وعملياً، فإن هذا الأمر، وفق المصادر، يعني ذهاب الشركات بعيداً عن "إقتصاد الكاش"، وبالتالي إعادة تفعيل القطاع المصرفي، بينما حصول المواطنين على دولاراتهم بسهولة وعبر الصرافات الآلية يشكل خطوة ضرورية.