لبنان

تصريح عن لبنان.. ماذا أعلن عباس بشأن "سلاح المخيمات"؟

Lebanon 24
01-09-2025 | 15:04
قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "سحب سلاح المخيمات الفلسطينية مقدمة لحماية لبنان"، مشيراً إلى أنّ "الحديث عن سحب سلاح المخيمات في لبنان بدأ منذ 15 عاماً"، وقال: "ذاك السلاح أدّى غرضه عام 1969، ولا دور له الآن".
وفي تصريح له، اليوم الإثنين، أعلن عباس أنه "اتفق مع الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على سحب كل سلاح المخيمات، وأضاف: "مصممون على سحب كل السلاح الفلسطيني من لبنان. نحنُ نريد علاقة طبيعية مع لبنان وأن يحافظ على وحدته وأمنه".
 
 
وتابع: "لن أكون سبباً في تعطيل مشروع الدولة اللبنانية، والسلاح الفلسطيني سيبقى أمانة لدى الدولة اللبنانية".
 
 
