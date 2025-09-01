تصريح عن لبنان.. ماذا أعلن عباس بشأن "سلاح المخيمات"؟

قال رئيس ، ، إن "سحب سلاح المخيمات مقدمة لحماية "، مشيراً إلى أنّ "الحديث عن سحب سلاح المخيمات في لبنان بدأ منذ 15 عاماً"، وقال: "ذاك السلاح أدّى غرضه عام 1969، ولا دور له الآن".

Advertisement

وفي تصريح له، اليوم الإثنين، أعلن عباس أنه "اتفق مع الرئيس اللبناني، ، على سحب كل سلاح المخيمات، وأضاف: "مصممون على سحب كل السلاح الفلسطيني من لبنان. نحنُ نريد علاقة طبيعية مع لبنان وأن يحافظ على وحدته وأمنه".