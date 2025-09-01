25
لبنان
في طرابلس.. وقفة احتجاجية لمواطنين احتجاجاً على إزالة بسطاتهم
Lebanon 24
01-09-2025
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ أصحاب البسطات في
طرابلس
وقفة احتجاجية، مساء الإثنين، عند
دوار أبو علي
في طرابلس، اعتراضاً على إزالة بسطاتهم التي تشكّل مصدر رزقهم الأساسي من دون تأمين بديل.
وأكد المحتجون أنّ هذا الإجراء يهدّد مئات العائلات التي تعتاش من هذه الأعمال اليومية، ملوّحين بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم وإيجاد حلول تحمي لقمة عيشهم.
تابع
