شهران حاسمان في ملف النازحين

Advertisement

لفت مصدر أمني مطلع على أوضاع السوريين في الى أن شهري أيلول وتشرين الأول سيكونان حاسمين في هذا الملف من خلال قرارات حكومية وإدارية جديدة لناحية التعليم والعمل والبقاء في لبنان، وسيكون هناك جدول زمني لعملية العودة والترحيل، وأن أعداد كبيرة من السوريين سيغادرون لبنان طوعاً.وختم المصدر بالقول إن هذا الملف سوف يحظى بإهتمام رسمي على قدر الإهتمام بملفات سياسية ذات الطابع أمني وفي طليعتها "حصرية السلاح" .