Advertisement

لبنان

شهران حاسمان في ملف النازحين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-09-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1411837-638923997865900202.webp
Doc-P-1411837-638923997865900202.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر أمني مطلع على أوضاع النازحين السوريين في لبنان الى أن شهري أيلول وتشرين الأول سيكونان حاسمين في هذا الملف من خلال قرارات حكومية وإدارية جديدة لناحية التعليم والعمل والبقاء في لبنان، وسيكون هناك جدول زمني لعملية العودة والترحيل، وأن أعداد كبيرة من السوريين سيغادرون لبنان طوعاً.
Advertisement
وختم المصدر بالقول إن هذا الملف سوف يحظى بإهتمام رسمي على قدر الإهتمام بملفات سياسية ذات الطابع أمني وفي طليعتها "حصرية السلاح" .
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ملف السلاح أمام الحكومة الثلثاء: قرار حاسم أم شراء للوقت؟
lebanon 24
02/09/2025 13:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة تطال خيام النازحين ومناطق مأهولة
lebanon 24
02/09/2025 13:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حذر من النازحين
lebanon 24
02/09/2025 13:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع ريزا إعادة الإعمار وبرنامج "أمان" لدعم النازحين
lebanon 24
02/09/2025 13:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بيرة

داري

درون

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-09-02
06:29 | 2025-09-02
06:16 | 2025-09-02
06:10 | 2025-09-02
06:00 | 2025-09-02
05:53 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24