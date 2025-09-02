Advertisement

لبنان

"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
02-09-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1411852-638924023084539504.webp
Doc-P-1411852-638924023084539504.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول 2023، "سكنت" صور "أبو عبيدة"، القيادي البارز في حركة "حماس"، شوارع وأحياء بيروت في لبنان.
Advertisement

المسألةُ ليست عابرة.. لافتات "أبو عبيدة" كانت عنواناً للتضامن مع حركة "حماس" في غزة، فهو المتحدث "الملثم" الذي لم يكشف عن وجهه يوماً، لكنه استطاع بكلماتٍ ثابتة أن يُرعب إسرائيل رافعاً إصبعه الذي بات أيقونة في الوسط العربي.


منذ حديث إسرائيل قبل أيام عن اغتياله، عمّ الحزنُ أوساط الكثير من اللبنانيين.. "أبو عبيدة بات شهيداً".. كثيرون لا يريدون تصديق الخبر.. ما السبب؟ ولماذا هذا التأثر بقياديّ فلسطيني لم تُعرف هويته ولا صورته؟


يمثل "أبو عبيدة" واحداً من الشخصيات التي ترسّخت في وجدان اللبنانيين الذين وجدوا في "حماس" عنواناً للمقاومة. "لثام" أبو عبيدة وتخفيه الدائم هو الذي يُثير هذه اللهفة تجاهه. شخصٌ مجهول يُخاطب الأمة جمعاء، وهنا يكمنُ المشهد الحقيقيّ. الجميع يتلهف لما يمكن أن يقوله "أبو عبيدة"، فالأخير لا يظهر إلا حينما يريدُ إعلان أمرٍ ما تجاه الناس، مُخاطباً الآخرين بكلماتٍ واثقة وثابتة.


الأهم هو أن خطاب "أبو عبيدة" يكونُ واضحاً دائاً، فيما الثقة التي منحها للآخرين هي التي عززت حبهم لـ"حماس" وإيمانهم بها على أنها حركة مقاومة حقيقيّة، والدليل هو "أبو عبيدة" الذي آثر دائماً مخاطبة الناس بـ"لثام" من أجل أن يُحيّر العدو ولا يكشف أمره حفاظاً على المقاومة في غزة.


في مسيرته، أجاد "أبو عبيدة" لغة تواصلٍ مؤثرة، فيما مظهره الدائم باللباس العسكري أظهر الإلتزام، وأيضاً الاحتكام الدائم إلى قضية المقاومة الفلسطينية ضدّ إسرائيل. فعلياً، قد يكون هناك شبه بين "أبو عبيدة" والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من حيث الالتزام بارتداء الكوفة الفلسطينية كدليل على التمسك بالأرض. "أبو عبيدة" رسّخ نمط عرفات وثبّته على نفسه، فارتبط بـ"اللباس العسكري" الذي يعني استمرار المقاومة دائماً، فيما لم يتنازل عن الكوفية التي تمثل تعلقاً بالقضية. كل ذلك جعله يتميّز، فيما الأهم هو أن "أبو عبيدة" لم يخرج علناً بأي مظهر دينيّ.. هويته تعني "مقاومة"، ولا تعني النهج الديني الذي تتبناه "حماس"، كما أنها لا تمثل أيضاً فئة دينية معينة على عكس "حزب الله" في لبنان.. فئة "أبو عبيدة" كانت "فلسطين دائماً".

كل هذه الأسباب تجعلُ "أبو عبيدة" يحظى بشعبية واسعة في لبنان والعالم العربي، ومن تأثر به هو سكان بيروت والطريق الجديدة بشكلٍ خاص. كثيرون هناك يتحدثون، ويقول أحمد عيتاني لـ"لبنان24" إنّ "أبو عبيدة مثّل رجل مقاومة حقيقية"، مشيراً إلى أن "غيابه سيؤدي إلى فراغٍ كبير في الخطاب، لكن حماس المستمرة بالقتال، ستستطيعُ تعويض الغياب عبر أبو عبيدة جديد أقوى وأصلب".

إذاً، بـ"لثامٍ" وصوت وإصبع وبزّة عسكرية، تحوّل "أبو عبيدة" إلى رمزٍ خالد في العالم العربي ولبنان تحديداً.. وبمعزلٍ عن وجهات النظر التي تختلف بشأن "طوفان الأقصى" وتوقيتها، إلا أن الثابت الوحيد هو أن الرسالة التي أرادت المقاومة الفلسطينية تثبيتها، أدت دورها وفعلت فعلها الدعائي، والأمرُ هذا يندرج في إطار الحرب النفسية ويرتبط أيضاً بحرب العصابات التي تخوضها "حماس" في غزة منذ عامين تقريباً.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تنشر صورة "أبو عبيدة": نجحنا في اغتياله
lebanon 24
02/09/2025 13:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني لـ "العربية": إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة
lebanon 24
02/09/2025 13:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات أوروبية على القيادي بالجيش السوداني أبو عاقلة محمد كيكل والقيادي بالدعم السريع حسين برشم
lebanon 24
02/09/2025 13:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة السيارة في لبنان "بلا وثائق ورخص قيادة"
lebanon 24
02/09/2025 13:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الفلسطينية

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

لبنان24

عيتاني

الأقصى

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-09-02
06:29 | 2025-09-02
06:16 | 2025-09-02
06:10 | 2025-09-02
06:00 | 2025-09-02
05:53 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24