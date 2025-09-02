Advertisement

لبنان

في بيروت وعين الرمانة.. صورٌ تكشف ما تم ضبطه

Lebanon 24
02-09-2025 | 02:33
أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) بأن جهازها لمكافحة التهريب نفّذ عمليات دهم في مناطق عائشة بكار والحمراء في بيروت وعين الرمانة في قضاء بعبدا، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار، إضافة إلى السجائر الإلكترونية (vape).
وتم تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، ينظر فيها القضاء المختص، في إطار جهود الريجي المستمرة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة.
 
