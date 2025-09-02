في بيروت وعين الرمانة.. صورٌ تكشف ما تم ضبطه

Advertisement

أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) بأن جهازها لمكافحة التهريب نفّذ عمليات دهم في مناطق والحمراء في وعين الرمانة في ، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار، إضافة إلى السجائر الإلكترونية (vape).وتم تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، ينظر فيها المختص، في إطار جهود المستمرة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة.