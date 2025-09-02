Advertisement

لبنان

العثور على جثة في جبانة بلدة زبدين.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
02-09-2025 | 02:48
تم العثور على جثة في جبانة بلدة زبدين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتُشير المعطيات الاولية الى أنها حالة إنتحار. 
