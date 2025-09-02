حزب الله شيّع الشهيد إبراهيم علي توبي في بلدة ميفدون

Advertisement

في موكب حاشد، شيّع " " وأهالي بلدة ميفدون الشهيد ، والذي ارتقى بغارة نفذتها مسيرة اسرائيلية استهدفته في ميفدون.استُهلّت المراسم بتكريم الشهيد، حيث حملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية النعش، وتلا ذلك أداء قسم والوفاء عند مدخل البلدة. بعدها أُقيمت الصلاة على الجثمان قبل أن ينطلق موكب التشييع في شوارع ميفدون، وصولًا إلى مثواه الأخير حيث وُوري الثرى.