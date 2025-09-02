Advertisement

لبنان

حزب الله شيّع الشهيد إبراهيم علي توبي في بلدة ميفدون

Lebanon 24
02-09-2025 | 04:47
في موكب حاشد، شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة ميفدون الشهيد إبراهيم علي توبي، والذي ارتقى بغارة نفذتها مسيرة اسرائيلية استهدفته في ميفدون.
استُهلّت المراسم بتكريم الشهيد، حيث حملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية النعش، وتلا ذلك أداء قسم العهد والوفاء عند مدخل البلدة. بعدها أُقيمت الصلاة على الجثمان قبل أن ينطلق موكب التشييع في شوارع ميفدون، وصولًا إلى مثواه الأخير حيث وُوري الثرى.
