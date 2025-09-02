كتيلي استقبلت وفد الشيوعي.. وبحث في الأوضاع العامة

استقبلت نائبة رئيس للشؤون السياسية السيدة ، وفدًا من للحزب الشيوعي اللبناني برئاسة الدكتور وعضوية السيدان عمر الديب ورغيد جريديني وذلك بحضور عضو في السيد وليد الأشقر والمحاميان رمزي دسوم ونعمة الله سلامة.

وجرى خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة واهمية التواصل بين كل المكونات السياسية.