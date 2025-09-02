Advertisement

لبنان

كتيلي استقبلت وفد الشيوعي.. وبحث في الأوضاع العامة

Lebanon 24
02-09-2025 | 04:54
استقبلت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية السيدة مارتين نجم كتيلي، وفدًا من المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني برئاسة الدكتور حسن خليل وعضوية السيدان عمر الديب ورغيد جريديني وذلك بحضور عضو المجلس السياسي في التيار السيد وليد الأشقر والمحاميان رمزي دسوم ونعمة الله سلامة.
وجرى خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة واهمية التواصل بين كل المكونات السياسية.
 
مارتين نجم كتيلي

المجلس السياسي

المكتب السياسي

التيار الوطني

عضو المجلس

نعمة الله

حسن خليل

