لبنان

لتحسين التغذية المائية.. مياه لبنان الجنوبي تباشر بناء خزان جديد في صيدا القديمة

Lebanon 24
02-09-2025 | 05:42
بدأت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعمال بناء خزان أرضي سعة 350 متر مكعب لتغذية أحياء في صيدا القديمة عوضاً عن الخزان القديم المتهالك ذات سعة 200 متر مكعب ، وذلك في اطار تحسين وتطوير توزيع المياه في مدينة صيدا وأحيائها.

 

ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع منظمة اليونيسف، وبدعم تمويلي من البنك الألماني للتنمية بهدف تحسين التغذية المائية لأكثر من 24 حيًّا وشارعًا في صيدا القديمة، والتي لطالما عانت من ضعف في التوزيع نتيجة محدودية سعة التخزين.

 

وكان المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، الدكتور وسيم ضاهر، قد عاين واقع الأحياء القديمة خلال جولة ميدانية، وأوعز في نهايتها بوضع الدراسات اللازمة للحلول المتوافرة، لا سيما مشروع الخزان الجديد الذي يوفر امكان تخزين كمية مياه أكبر ولمدة أطول.

 

ويُذكر أن المؤسسة سبق أن نفّذت في مراحل سابقة مشاريع شملت ربط شبكات مباشرة بالأحياء، بالإضافة إلى صيانة واستبدال خطوط التوزيع والوصلات المنزلية، بما يتلاءم مع الواقع التراثي للأحياء ويحافظ على خصوصيتها، ويؤمن تحسين التغذية وتوفرها في فترات انقطاع التيار الكهربائي، لضمان استمرارية التغذية بالمياه لجميع المستفيدين في تلك المنطقة.

 

 

