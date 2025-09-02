Advertisement

لبنان

خلال جلسة الجمعة.. هذا ما يريده نواف سلام

Lebanon 24
02-09-2025 | 06:10
أفادت مصادر للـ"ام تي في" أن رئيس الحكومة نواف سلام يأمل أن يمر أي قرار في جلسة الجمعة بالإجماع ومن دون تصويت. 
نواف سلام

نواف

ال ج

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24