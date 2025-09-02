Advertisement

لبنان

الكتائب: أي دعوة إلى الحوار مرحّب بها لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية

Lebanon 24
02-09-2025 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1411919-638924158862509213.jpg
Doc-P-1411919-638924158862509213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في آخر المعطيات أصدر البيان التالي: 
Advertisement

يؤكد المكتب السياسي أن الحوار في لبنان خيار مرحَّب به متى كان هدفه ترسيخ مفهوم الوطن وبناء الدولة، لكن لا يمكن أن يُسمّى حواراً ذاك الذي يرمي إلى إعادة النظر أو إسقاط قرار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إذ إن هذا الأمر ليس خياراً سياسياً بل واجب دستوري نصّت عليه القوانين والاتفاقات الدولية. وأي محاولة لطرحه كبند تفاوضي تُعدّ خروجاً صريحاً عن أسس الدولة.

ويشدّد المكتب السياسي على أن حزب الكتائب، الذي كان أول من دعا إلى مؤتمر للمصارحة والمصالحة بين اللبنانيين، يرحّب بأي دعوة إلى الحوار لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية، بحيث يصبح عندها خطوة طبيعية نحو إعادة بناء الوطن وتثبيت مرتكزات الدولة وسيادتها.

كما أعرب الحزب عن ثقته الكاملة بأن المسار الذي بدأته الحكومة لحصر السلاح وتطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية سيُستكمل في الجلسة المقبلة من خلال إقرار الخطة العملانية التي ستقدّمها قيادة الجيش تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بما يشكّل خطوة جدّية نحو استعادة سيادة الدولة وهيبة المؤسسات.

ونوّه المكتب السياسي ببدء مسار تسليم السلاح من المخيّمات، وهو ملف طال انتظاره وأدّى في الماضي إلى مآسٍ كبيرة دفع فيها اللبنانيون، ولا سيما حزب الكتائب، الثمن الأغلى، مؤكدًا أن لا استقرار فعليًا من دون حصرية السلاح بيد الدولة في كلّ بقعة من الأراضي اللبنانية.

وفي موازاة مسار فرض السيادة داخليًا، دعا حزب الكتائب المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتسليم الأسرى والموقوفين، ووقف الاعتداءات المتكرّرة على السيادة اللبنانية، تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية.
مواضيع ذات صلة
السفير البريطاني: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية بشأن "حصر السلاح"
lebanon 24
02/09/2025 17:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل: أكثرية المجلس النيابي مع حصر السلاح بيد الجيش وما حصل لم يكن للإستعراض إنما لإعطاء الحكومة والدولة ورئاسة الجمهورية إقراراً من المجلس بحصرية السلاح
lebanon 24
02/09/2025 17:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الاميركية: واشنطن ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
02/09/2025 17:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترحيب عربي ودولي وإنقسام داخلي حيال قرار حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
02/09/2025 17:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

المكتب السياسي

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

حزب الكتائب

رئيس الحزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:03 | 2025-09-02
09:50 | 2025-09-02
09:36 | 2025-09-02
09:30 | 2025-09-02
09:24 | 2025-09-02
09:23 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24