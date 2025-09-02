Advertisement

لبنان

مكي زارالمطران عوده عارضا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"

Lebanon 24
02-09-2025 | 07:53
زار وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي  متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده.
قال مكي: "سررت بلقاء سيادة المتروبوليت الياس عوده وقد أطلعت سيادته على المشروع الذي أطلقته يوم أمس لدى فخامة الرئيس والذي هو إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، وهو مشروع تحديث الإدارة العامة وإعادة هيكليتها بشكل نحسّن فيه خدماتها وجودتها وأهمّ ما فيه هو استعادة ثقة المواطن". 

واضاف: "أردت وضع سيادته في جوّ أوّل مرحلة من المشروع ومن ثمّ سنتوقّف ونستمع لكلّ مكوّنات المجتمع وعلى رأسهم طبعًا الرؤساء والرؤساء الروحيون وقد أردت أن تكون لي بركة من صاحب السيادة في هذه الزيارة لهذا المشروع".
