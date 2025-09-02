مكي زارالمطران عوده عارضا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"

Advertisement

زار وزير مكي متروبوليت وتوابعها المطران .قال مكي: "سررت بلقاء سيادة المتروبوليت الياس عوده وقد أطلعت سيادته على المشروع الذي أطلقته يوم أمس لدى فخامة الرئيس والذي هو إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، وهو مشروع تحديث وإعادة هيكليتها بشكل نحسّن فيه خدماتها وجودتها وأهمّ ما فيه هو استعادة ثقة المواطن".واضاف: "أردت وضع سيادته في جوّ أوّل مرحلة من المشروع ومن ثمّ سنتوقّف ونستمع لكلّ مكوّنات المجتمع وعلى رأسهم طبعًا الرؤساء والرؤساء الروحيون وقد أردت أن تكون لي بركة من صاحب السيادة في هذه الزيارة لهذا المشروع".