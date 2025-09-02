Advertisement

لبنان

بعد تكرار حوادث الطيران الشراعي.. قرار لوزيرة الشباب والرياضة

Lebanon 24
02-09-2025 | 08:49
أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان قراراً جاء فيه: "تُجمّد تراخيص الجمعيات الواردة أدناه لعدم التزامها بمضمون كتاب الوزارة المؤرخ في 25/8/2025 (طلب تزويد الوزارة جدولين منفصلين بأسماء الطيارين المنفردين والمزدوجين المعتمدين من قبلها، وصور عن شهادات كل منهم)، وذلك لحين تسوية أوضاعهم عملاً بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة:
جمعية نورثرن إيغلز (قرار الترخيص 399/1/2017 تاريخ 31/10/2017) ،وجمعية سيدرس باراغلايدنغ (قرار الترخيص 125/1/2021 تاريخ 4/11/2021) ، وجمعية الطيران المظلي اللبناني (قرار الترخيص 184/1/2022 تاريخ 10/3/2022)، وجمعية دلتا سبورتس (قرار الترخيص 247/1/2023) تاريخ 26/6/2023)".
