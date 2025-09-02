Advertisement

لبنان

عن جلسة الجمعة... مصادر تكشف: هذا ما سيفعله أحد وزراء حزب الله

Lebanon 24
02-09-2025 | 09:23
قالت مصادر الثنائي الشيعي "وزراؤنا سيحضرون جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل، ولن يناقشوا خطة الجيش لحصر السلاح في حال طرحها".
وكشفت المصادر لـ"الحدث"، أنّ "أحد وزراء "حزب الله" سيُقدم مداخلة بمواقف عالية في جلسة الحكومة".
 
 
وأشارت إلى أنّ "الجيش سيطرح خطة مبدئية الجمعة لحصر السلاح، ورئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون سيطرح متابعة بحث الخطة في جلسة حكومية أخرى".

 
توازيّاً، قالت مصادر "الحدث"، إنّ "الثنائي الشيعيّ" هدّد بصدام كبير في حال الموافقة على حصر السلاح بمواعيد تنفيذ محددة".
 
 
 
