عن جلسة الجمعة... مصادر تكشف: هذا ما سيفعله أحد وزراء حزب الله

قالت مصادر "وزراؤنا سيحضرون جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل، و لن يناقشوا خطة الجيش لحصر السلاح في حال طرحها". Advertisement

وكشفت المصادر لـ"الحدث"، أنّ "أحد وزراء " " سيُقدم مداخلة بمواقف عالية في جلسة الحكومة".

وأشارت إلى أنّ "الجيش سيطرح خطة مبدئية الجمعة لحصر السلاح، ورئيس الجمهوريّة العماد عون سيطرح متابعة بحث الخطة في جلسة حكومية أخرى".



توازيّاً، قالت مصادر "الحدث"، إنّ "الثنائي الشيعيّ" هدّد بصدام كبير في حال الموافقة على حصر السلاح بمواعيد تنفيذ محددة".