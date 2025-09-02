27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد إنتشار فيديو لمسنّ داخل سجن رومية... توضيح من قوى الأمن
Lebanon 24
02-09-2025
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
يتم تداول فيديو عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
يُظهر سجينًا مسنًّا وهو عارٍ على الأرض داخل السجن المركزي في رومية.
Advertisement
يهم
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
أن توضح ما يلي:
بتاريخ 26-08-2025، عاين الطبيب المناوب في السجن المركزي في رومية – مبنى “المحكومين”، النزيل: ز. ت د. (من مواليد عام 1950، لبناني)، وتبيّن من خلال التشخيص أنه يعاني من انحطاط عام في الجسم، صعوبات إدراكية، هبوط في الضغط، وتقرّح في أسفل الظهر، فتمّ نقله على الفور إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
بتاريخ 29-08-2025، وبعد تحسّن وضعه الصحي، أُخرج من المستشفى بناءً على تقرير الطبيب المعالج، وأُعيد إلى السجن، حيث دخل إلى زنزانته عند الساعة 23:00.
في الساعة 8:00 من صباح تاريخ 30-08-2025، قام عدد من السجناء بإخراجه من الزنزانة، ووضعِه في المكان
الظاهر
في الفيديو المتداول، علمًا انه غير قادر على الحركة.
باشرت هذه
المديرية العامة
التحقيق بإشراف
القضاء
المختص، بهدف تحديد المسؤوليات وكشف ملابسات وضعه في هذا المكان وتصويره بطريقة غير إنسانية.
مواضيع ذات صلة
بعد انتشار خبر عن انتحار سجين في رومية... توضيح من قوى الأمن
Lebanon 24
بعد انتشار خبر عن انتحار سجين في رومية... توضيح من قوى الأمن
02/09/2025 20:14:40
02/09/2025 20:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
Lebanon 24
سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
02/09/2025 20:14:40
02/09/2025 20:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
Lebanon 24
سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
02/09/2025 20:14:40
02/09/2025 20:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو إهانة الفنان عمر خيري من قبل عناصر مسلحة.. توضيح من الداخلية السورية
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو إهانة الفنان عمر خيري من قبل عناصر مسلحة.. توضيح من الداخلية السورية
02/09/2025 20:14:40
02/09/2025 20:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
مواقع التواصل الاجتماعي
قوى الأمن الداخلي
المديرية العامة
شعبة العلاقات
مديرية ال
القضاء ا
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن جلسة الجمعة.. هذا آخر ما كُشف
Lebanon 24
عن جلسة الجمعة.. هذا آخر ما كُشف
12:51 | 2025-09-02
02/09/2025 12:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. انقلاب حمولة شاحنة في الجمهور وزحمة خانقة
Lebanon 24
بالصور.. انقلاب حمولة شاحنة في الجمهور وزحمة خانقة
12:23 | 2025-09-02
02/09/2025 12:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير للجيش في حقل الطيبة في بعلبك
Lebanon 24
تفجير للجيش في حقل الطيبة في بعلبك
12:04 | 2025-09-02
02/09/2025 12:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور
Lebanon 24
مخزومي: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور
11:58 | 2025-09-02
02/09/2025 11:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
15:52 | 2025-09-01
01/09/2025 03:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
01:30 | 2025-09-02
02/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
02:00 | 2025-09-02
02/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:51 | 2025-09-02
عن جلسة الجمعة.. هذا آخر ما كُشف
12:23 | 2025-09-02
بالصور.. انقلاب حمولة شاحنة في الجمهور وزحمة خانقة
12:14 | 2025-09-02
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:04 | 2025-09-02
تفجير للجيش في حقل الطيبة في بعلبك
11:58 | 2025-09-02
مخزومي: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور
11:56 | 2025-09-02
بعد سقوط الدرون في الجنوب.. رمي مناشير إسرائيلية (صورة)
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 20:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 20:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 20:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24