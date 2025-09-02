27
بيروت
29
طرابلس
27
صور
27
جبيل
26
صيدا
27
جونية
27
النبطية
24
زحلة
26
بعلبك
18
بشري
26
بيت الدين
25
كفردبيان
لبنان
وزير الدفاع استقبل سفيرة اليونان
Lebanon 24
02-09-2025
10:34
استقبل
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
، سفيرة
اليونان
في
لبنان
دسبينا
كوكولوبولو
، وتم البحث في موضوع مساهمة اليونان في تعزيز قدرات
الجيش اللبناني
.
كما استقبل اللواء منسى النائب
فادي كرم
، وتم عرض للأوضاع العامة وعدد من الملفات الوطنية.
والتقى
وزير الدفاع
الوطني
المفتش العام
في الجيش اللبناني اللواء الركن
فادي مخول
مع وفد من المفتشية العامة، وتم التداول في شؤون تتعلق بعملهم داخل المفتشية.
