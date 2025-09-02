Advertisement

لبنان

وزير الدفاع استقبل سفيرة اليونان

Lebanon 24
02-09-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1411989-638924315430626570.png
Doc-P-1411989-638924315430626570.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، سفيرة اليونان في لبنان دسبينا كوكولوبولو، وتم البحث في موضوع مساهمة اليونان في تعزيز قدرات الجيش اللبناني.
Advertisement

كما استقبل اللواء منسى النائب فادي كرم، وتم عرض للأوضاع العامة وعدد من الملفات الوطنية.

والتقى وزير الدفاع الوطني المفتش العام في الجيش اللبناني اللواء الركن فادي مخول مع وفد من المفتشية العامة، وتم التداول في شؤون تتعلق بعملهم داخل المفتشية.
مواضيع ذات صلة
تيمور جنبلاط استقبل سفيرة تشيكيا
lebanon 24
02/09/2025 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة استقبل وزير الدفاع وبحثا في دعم الإنتاج الوطني
lebanon 24
02/09/2025 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل وزير الدفاع اليوناني ووزيرة البيئة
lebanon 24
02/09/2025 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل نجاة صليبا
lebanon 24
02/09/2025 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

الجيش اللبناني

المفتش العام

وزير الدفاع

ميشال منسى

كوكولوبولو

فادي مخول

فادي كرم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-02
12:23 | 2025-09-02
12:14 | 2025-09-02
12:04 | 2025-09-02
11:58 | 2025-09-02
11:56 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24