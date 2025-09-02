Advertisement

لبنان

إلى سالكي هذه الطرقات... زحمة سير خانقة

Lebanon 24
02-09-2025 | 10:44
يشهد طريق جسر الواطي في سن الفيل زحمة سير خانقة.
كما يشهد طريق الكرنتينا باتّجاه قصر العدل زحمة سير خانقة بالإتّجاهين.
 
 
 
سن الفيل

