لبنان

إنتشال غريق كان يُمارس هواية السباحة مقابل "الفاخورة" في الميناء

Lebanon 24
02-09-2025 | 11:04
انتشل عدد من الشبان في مدينة الميناء شخصاً تعرّض لحادث غرق أثناء ممارسته هواية السباحة مقابل "الفاخورة".
وقد حضر الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، حيث عمل على نقله إلى المستشفى، وحالته الصحيّة مستقرة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24