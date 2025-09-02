27
لبنان
إنتشال غريق كان يُمارس هواية السباحة مقابل "الفاخورة" في الميناء
Lebanon 24
02-09-2025
|
11:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشل عدد من الشبان في
مدينة الميناء
شخصاً تعرّض لحادث غرق أثناء ممارسته هواية السباحة مقابل "
الفاخورة
".
وقد حضر
الصليب الأحمر
اللبناني إلى المكان، حيث عمل على نقله إلى المستشفى، وحالته الصحيّة مستقرة.
