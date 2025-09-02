بعد استهداف حفّارة.. سقوط درون إسرائيلية جنوبا (صور)

أفادت مندوبة " " عن انّ طائرة إسرائيلية القت في الحي الشرقي (الحارة القديمة) في مدينة على إحدى الحفارات التي تعمل على ازالة الركام لصالح .

وحسب المعلومات، فإنه عقب رمي القنبلة، سقطت الدرون على الارض، من دون وقوع اصابات بشرية، فيما تعرضت الحفارة لاضرار مادية.