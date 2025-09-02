Advertisement

لبنان

بعد استهداف حفّارة.. سقوط درون إسرائيلية جنوبا (صور)

Lebanon 24
02-09-2025 | 11:38
أفادت مندوبة "لبنان24" عن انّ طائرة درون إسرائيلية القت قنبلة يدوية في الحي الشرقي (الحارة القديمة) في مدينة ميس الجبل على إحدى الحفارات التي تعمل على ازالة الركام لصالح مجلس الجنوب.
وحسب المعلومات، فإنه عقب رمي القنبلة، سقطت الدرون على الارض، من دون وقوع اصابات بشرية، فيما تعرضت الحفارة لاضرار مادية.
 
