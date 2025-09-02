غادرت منزلها الزوجي واختفت.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ الآتي:تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:زهراء إبراهيم حرز (مواليد عام 1999، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 1-9-2025، منزلها الزوجي الكائن في محلة جسر / الحرش، إلى جهةٍ مجهولة.لذلك، يرجى من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.