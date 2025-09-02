Advertisement

لبنان

مخزومي: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور

Lebanon 24
02-09-2025 | 11:58
زار النائب فؤاد مخزومي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري. وخلال اللقاء، تم التداول بالأوضاع العامة والتحديات التي يواجهها وطننا في هذه المرحلة الدقيقة.
وعلى الأثر، كتب مخزومي، على منصة "أكس": "أكدت لفخامته دعمنا الكامل لمواقفه الوطنية التي تهدف إلى تمكين لبنان من استعادة سلطة الدولة الكاملة على أراضيه وحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية وحدها، فلبنان لا يمكن أن يستقيم، إلا عبر تطبيق الدستور وتفعيل القوانين والتزام القرارات الدولية التي تضمن حماية سيادته واستقلاله، وتؤمن في الوقت نفسه الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، واستعادة الأسرى، وإطلاق مسار الإعمار، بما يفتح الباب أمام نهوض اقتصادي واجتماعي متكامل".

أضاف: "شددت على أن لبنان يحتاج إلى إصلاح جذري وشامل يعيد الثقة الداخلية والخارجية بدولته واقتصاده ومؤسساته، كضرورة وجودية تمكن اللبنانيين من الصمود وتفتح المجال أمام الأجيال المقبلة للعيش بكرامة في وطن يليق بتضحياتهم".

وتابع: "وحدة اللبنانيين والتفافهم حول دولتهم ورئيسهم ومؤسساتهم الدستورية هي المدخل الحقيقي لعبور هذه المرحلة الصعبة. وسنكون بما نمثل في طليعة العاملين على ترسيخ السيادة وبناء الدولة ومؤسساتها، والعمل مع جميع الشركاء المخلصين للوصول إلى لبنان مزدهر وآمن وحر".
 
