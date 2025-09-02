27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مخزومي: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور
Lebanon 24
02-09-2025
|
11:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار النائب
فؤاد
مخزومي رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في
القصر الجمهوري
. وخلال اللقاء، تم التداول بالأوضاع العامة والتحديات التي يواجهها وطننا في هذه المرحلة الدقيقة.
Advertisement
وعلى الأثر، كتب مخزومي، على منصة "أكس": "أكدت لفخامته دعمنا الكامل لمواقفه الوطنية التي تهدف إلى تمكين
لبنان
من استعادة سلطة الدولة الكاملة على أراضيه وحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية وحدها، فلبنان لا يمكن أن يستقيم، إلا عبر تطبيق
الدستور
وتفعيل القوانين والتزام القرارات الدولية التي تضمن حماية سيادته واستقلاله، وتؤمن في الوقت نفسه الانسحاب
الإسرائيلي
من الأراضي المحتلة، واستعادة الأسرى، وإطلاق مسار الإعمار، بما يفتح الباب أمام نهوض اقتصادي واجتماعي متكامل".
أضاف: "شددت على أن لبنان يحتاج إلى إصلاح جذري وشامل يعيد الثقة الداخلية والخارجية بدولته واقتصاده ومؤسساته، كضرورة وجودية تمكن اللبنانيين من الصمود وتفتح المجال أمام الأجيال المقبلة للعيش بكرامة في وطن يليق بتضحياتهم".
وتابع: "وحدة اللبنانيين والتفافهم حول دولتهم ورئيسهم ومؤسساتهم الدستورية هي المدخل الحقيقي لعبور هذه المرحلة الصعبة. وسنكون بما نمثل في طليعة العاملين على ترسيخ السيادة وبناء الدولة ومؤسساتها، والعمل مع جميع الشركاء المخلصين للوصول إلى لبنان مزدهر وآمن وحر".
مواضيع ذات صلة
مخزومي خلال استقباله برّاك: لا يمكن تجاهل ضرورة نزع سلاح حزب الله والفصائل كافة
Lebanon 24
مخزومي خلال استقباله برّاك: لا يمكن تجاهل ضرورة نزع سلاح حزب الله والفصائل كافة
02/09/2025 20:16:44
02/09/2025 20:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي ترأس قداسا عند قمة الصليب - فاريا: لا يمكننا إلّا أن نصلّي من أجل لبنان
Lebanon 24
الراعي ترأس قداسا عند قمة الصليب - فاريا: لا يمكننا إلّا أن نصلّي من أجل لبنان
02/09/2025 20:16:44
02/09/2025 20:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: البلد لا يمكن أن يعيش إلا بشراكة أهله
Lebanon 24
قبلان: البلد لا يمكن أن يعيش إلا بشراكة أهله
02/09/2025 20:16:44
02/09/2025 20:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: لا يمكن أن نتحدث عن سيادة لبنانية إلا وهي مشفوعة بالمقاومة التي حررت الأرض
Lebanon 24
قاسم: لا يمكن أن نتحدث عن سيادة لبنانية إلا وهي مشفوعة بالمقاومة التي حررت الأرض
02/09/2025 20:16:44
02/09/2025 20:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
القصر الجمهوري
الإسرائيلي
جوزاف عون
الجمهوري
إسرائيل
جمهورية
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن جلسة الجمعة.. هذا آخر ما كُشف
Lebanon 24
عن جلسة الجمعة.. هذا آخر ما كُشف
12:51 | 2025-09-02
02/09/2025 12:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. انقلاب حمولة شاحنة في الجمهور وزحمة خانقة
Lebanon 24
بالصور.. انقلاب حمولة شاحنة في الجمهور وزحمة خانقة
12:23 | 2025-09-02
02/09/2025 12:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير للجيش في حقل الطيبة في بعلبك
Lebanon 24
تفجير للجيش في حقل الطيبة في بعلبك
12:04 | 2025-09-02
02/09/2025 12:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الدرون في الجنوب.. رمي مناشير إسرائيلية (صورة)
Lebanon 24
بعد سقوط الدرون في الجنوب.. رمي مناشير إسرائيلية (صورة)
11:56 | 2025-09-02
02/09/2025 11:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
15:52 | 2025-09-01
01/09/2025 03:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
01:30 | 2025-09-02
02/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
02:00 | 2025-09-02
02/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:51 | 2025-09-02
عن جلسة الجمعة.. هذا آخر ما كُشف
12:23 | 2025-09-02
بالصور.. انقلاب حمولة شاحنة في الجمهور وزحمة خانقة
12:14 | 2025-09-02
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:04 | 2025-09-02
تفجير للجيش في حقل الطيبة في بعلبك
11:56 | 2025-09-02
بعد سقوط الدرون في الجنوب.. رمي مناشير إسرائيلية (صورة)
11:51 | 2025-09-02
سلام يترأس اجتماعاً مالياً موسعاً لبحث سبل معالجة الفجوة المالية
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 20:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 20:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 20:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24