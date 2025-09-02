Advertisement

لبنان

بعد سقوط الدرون في الجنوب.. رمي مناشير إسرائيلية (صورة)

Lebanon 24
02-09-2025 | 11:56
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ درون إسرائيلية قامت بإلقاء مناشير ورقية في مكان إلقاء القنبلة في الحي الشرقي (الحارة القديمة) في مدينة ميس الجبل.
وزعمت المناشير أن الحفارة المستهدفة، تعمل لصالح "حزب الله".
وكانت قد استهدفت درون إسرائيلية، في وقت سابق، من مساء اليوم، حفارة في ميس الجبل، من دون سقوط إصابات.
 
