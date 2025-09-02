بعد سقوط الدرون في الجنوب.. رمي مناشير إسرائيلية (صورة)

أفادت مندوبة " " عن أنّ إسرائيلية قامت بإلقاء مناشير ورقية في مكان إلقاء القنبلة في الحي الشرقي (الحارة القديمة) في مدينة .

وزعمت المناشير أن الحفارة المستهدفة، تعمل لصالح " ".

وكانت قد استهدفت درون إسرائيلية، في وقت سابق، من مساء اليوم، حفارة في ميس الجبل، من دون سقوط إصابات.