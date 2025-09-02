27
لبنان
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
02-09-2025
|
12:14
A-
A+
قال مدير جهاز الموساد، دافيد برنيا، مساء الثلثاء، إن "نجاح العمليات التي نفذت في أيلول 2024 يعود إلى مزيج من الدهاء، الشجاعة، والتكنولوجيا المتقدمة التي يمتلكها الجهاز"، مشيرًا إلى أن "هذه العمليات شملت تفجيرات البيجر واغتيال
الأمين العام
لحزب الله
السيد حسن نصرالله
".
جاء ذلك خلال حفل تكريم أقيم لعشرات من عناصر الموساد، رجالًا ونساءً، الذين ظهروا بكاميرات موجهة إلى ظهورهم لإخفاء هوياتهم، حيث منحوا جائزة تقدير من قبل المؤسسة الأمنية والرئيس
الإسرائيلي
إسحاق هرتسوغ.
وفي لحظة نادرة، ألقى عميل الموساد المعروف بـ"العميل G"، وهو مسؤول عن تجنيد وتشغيل الجواسيس، كلمة نيابة عن جميع الفرق المشاركة في العمليات داخل
لبنان
.
وقال "العميل G": "خلال عملية اغتيال
نصرالله
، تصرف عملاء الموساد بشجاعة وتصميم، تحت إطلاق نار مباشر في قلب
بيروت
، لتوفير معلومات استخباراتية دقيقة مكنت من نجاح العملية". (رؤيا)
عن جلسة الجمعة.. هذا آخر ما كُشف
Lebanon 24
عن جلسة الجمعة.. هذا آخر ما كُشف
12:51 | 2025-09-02
02/09/2025 12:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. انقلاب حمولة شاحنة في الجمهور وزحمة خانقة
Lebanon 24
بالصور.. انقلاب حمولة شاحنة في الجمهور وزحمة خانقة
12:23 | 2025-09-02
02/09/2025 12:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير للجيش في حقل الطيبة في بعلبك
Lebanon 24
تفجير للجيش في حقل الطيبة في بعلبك
12:04 | 2025-09-02
02/09/2025 12:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور
Lebanon 24
مخزومي: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور
11:58 | 2025-09-02
02/09/2025 11:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الدرون في الجنوب.. رمي مناشير إسرائيلية (صورة)
Lebanon 24
بعد سقوط الدرون في الجنوب.. رمي مناشير إسرائيلية (صورة)
11:56 | 2025-09-02
02/09/2025 11:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
