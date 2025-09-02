اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول

Advertisement

قال مدير جهاز الموساد، دافيد برنيا، مساء الثلثاء، إن "نجاح العمليات التي نفذت في أيلول 2024 يعود إلى مزيج من الدهاء، الشجاعة، والتكنولوجيا المتقدمة التي يمتلكها الجهاز"، مشيرًا إلى أن "هذه العمليات شملت تفجيرات البيجر واغتيال لحزب الله ".جاء ذلك خلال حفل تكريم أقيم لعشرات من عناصر الموساد، رجالًا ونساءً، الذين ظهروا بكاميرات موجهة إلى ظهورهم لإخفاء هوياتهم، حيث منحوا جائزة تقدير من قبل المؤسسة الأمنية والرئيس إسحاق هرتسوغ.وفي لحظة نادرة، ألقى عميل الموساد المعروف بـ"العميل G"، وهو مسؤول عن تجنيد وتشغيل الجواسيس، كلمة نيابة عن جميع الفرق المشاركة في العمليات داخل .وقال "العميل G": "خلال عملية اغتيال ، تصرف عملاء الموساد بشجاعة وتصميم، تحت إطلاق نار مباشر في قلب ، لتوفير معلومات استخباراتية دقيقة مكنت من نجاح العملية". (رؤيا)