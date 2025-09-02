Advertisement

لبنان

اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول

Lebanon 24
02-09-2025 | 12:14
قال مدير جهاز الموساد، دافيد برنيا، مساء الثلثاء، إن "نجاح العمليات التي نفذت في أيلول 2024 يعود إلى مزيج من الدهاء، الشجاعة، والتكنولوجيا المتقدمة التي يمتلكها الجهاز"، مشيرًا إلى أن "هذه العمليات شملت تفجيرات البيجر واغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".
جاء ذلك خلال حفل تكريم أقيم لعشرات من عناصر الموساد، رجالًا ونساءً، الذين ظهروا بكاميرات موجهة إلى ظهورهم لإخفاء هوياتهم، حيث منحوا جائزة تقدير من قبل المؤسسة الأمنية والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وفي لحظة نادرة، ألقى عميل الموساد المعروف بـ"العميل G"، وهو مسؤول عن تجنيد وتشغيل الجواسيس، كلمة نيابة عن جميع الفرق المشاركة في العمليات داخل لبنان.
وقال "العميل G": "خلال عملية اغتيال نصرالله، تصرف عملاء الموساد بشجاعة وتصميم، تحت إطلاق نار مباشر في قلب بيروت، لتوفير معلومات استخباراتية دقيقة مكنت من نجاح العملية". (رؤيا)
