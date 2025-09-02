Advertisement

لبنان

بالصور.. انقلاب حمولة شاحنة في الجمهور وزحمة خانقة

Lebanon 24
02-09-2025 | 12:23
أفادت مندوبة "لبنان24" عن انقلاب حمولة شاحنة في الجمهور باتجاه الحازمية.
وتسببت الحمولة بزحمة سير خانقة، حيث تم تحويل السير الى طريق فرعي.
الحازمية

لبنان24

لبنان

