26
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-09-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد
لبنان
في الاشهر الأخيرة ثورة ملموسة في عالم الرياضة، تحوّلت معها البلاد إلى محطة رئيسية لاستقبال مباريات ومناسبات مهمة، عربية أو حتى دولية. فبعد أعوام من التحديات السياسية والاقتصادية، ينجح لبنان اليوم في إعادة تثبيت موقعه كوجهة رياضية تستقطب مختلف الألعاب والبطولات.
Advertisement
مصدر
رياضي
أوضح لـ"
لبنان24
" أنّ استضافة هذه المنافسات لم تتوقف رغم الأزمات، بل على العكس، توسّعت لتشمل مجالات رياضية متنوّعة. وأشار إلى أنّ الحدث الرياضي لم يعد مناسبة محلية فحسب، بل صار عاملًا مباشرًا في إنعاش الاقتصاد، مع تدفّق الوفود العربية والأجنبية التي تواكب المباريات من لاعبين، إداريين، مشجّعين، وإعلاميين.
هذه الوفود، حسب المصدر، تضخّ حركة مالية واسعة في قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والنقل، ما يجعل الرياضة مصدر دخل حيوي ومباشر يوازي في أهميته القطاعات التقليدية.
لبنان، وفق المصدر نفسه، لا يكتفي باستضافة منافسات في كرة السلة، اللعبة التي برز من خلالها لبنان في السنوات الأخيرة، بل يفتح أبوابه لرياضات فردية وجماعية أخرى، ما يرسّخ صورته كساحة حيوية متنوّعة. هذه المشاركة المتعددة الجنسيات ترسل رسالة واضحة مفادها أنّ لبنان، رغم الأزمات، ما زال قادراً على لعب دور ريادي في المنطقة، جامعاً الرياضة بالاقتصاد، والانفتاح بالقدرة التنظيمية.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
فرنسا تشتعل: أكبر حريق في تاريخها الحديث يلتهم آلاف الهكتارات
Lebanon 24
فرنسا تشتعل: أكبر حريق في تاريخها الحديث يلتهم آلاف الهكتارات
03/09/2025 03:12:26
03/09/2025 03:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الإيثيريوم تواصل الهبوط... والبيتكوين فوق 110 آلاف دولار
Lebanon 24
الإيثيريوم تواصل الهبوط... والبيتكوين فوق 110 آلاف دولار
03/09/2025 03:12:26
03/09/2025 03:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة من مصر ومن دول أخرى
Lebanon 24
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة من مصر ومن دول أخرى
03/09/2025 03:12:26
03/09/2025 03:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
10 آلاف دولار تقدمة من جنبلاط دعماً لإنشاء مركز للدفاع المدني في برجا
Lebanon 24
10 آلاف دولار تقدمة من جنبلاط دعماً لإنشاء مركز للدفاع المدني في برجا
03/09/2025 03:12:26
03/09/2025 03:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
لبنان24
داريين
الرياض
رياضي
بيت أ
جامع
رياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
تباين متجدّد
Lebanon 24
تباين متجدّد
17:11 | 2025-09-02
02/09/2025 05:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:55 | 2025-09-02
02/09/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
Lebanon 24
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
16:05 | 2025-09-02
02/09/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
15:56 | 2025-09-02
02/09/2025 03:56:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
Lebanon 24
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
15:34 | 2025-09-02
02/09/2025 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
01:30 | 2025-09-02
02/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
02:00 | 2025-09-02
02/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
02:15 | 2025-09-02
02/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
17:11 | 2025-09-02
تباين متجدّد
16:55 | 2025-09-02
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:05 | 2025-09-02
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
15:56 | 2025-09-02
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
15:34 | 2025-09-02
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
15:31 | 2025-09-02
الأنظار تتجه إلى جلسة الجمعة.. وهذه آخر المعلومات التي كُشفت (فيديو)
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 03:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 03:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 03:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24