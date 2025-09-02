Advertisement

لبنان

هذه طبيعة زيارة اورتاغوس إلى لبنان

Lebanon 24
02-09-2025 | 14:44
A-
A+

Doc-P-1412109-638924465403228471.png
Doc-P-1412109-638924465403228471.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت معلومات أن "الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس تزور بيروت قريبا برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية".
Advertisement
وأشارت المعلومات الى أن "زيارة أورتاغوس لبيروت قريبا ستكون ذات طابع أمني فقط". (الحدث)
مواضيع ذات صلة
بعد لبنان... هذه وجهة أورتاغوس المُقبلة
lebanon 24
03/09/2025 03:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن لبنان والعراق.. هذه رسائل زيارة لاريجاني
lebanon 24
03/09/2025 03:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة أورتاغوس لبيروت قريبا ستكون ذات طابع أمني فقط (الحدث)
lebanon 24
03/09/2025 03:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بلبلة بشأن إنهاء مهمة برّاك واحتمال زيارة أورتاغوس للبنان
lebanon 24
03/09/2025 03:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد القيادة المركزية

القيادة المركزية

مورغان أورتاغوس

مورغان

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:11 | 2025-09-02
16:55 | 2025-09-02
16:05 | 2025-09-02
15:56 | 2025-09-02
15:34 | 2025-09-02
15:31 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24