26
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذه طبيعة زيارة اورتاغوس إلى لبنان
Lebanon 24
02-09-2025
|
14:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت معلومات أن "الموفدة الأميركية
مورغان أورتاغوس
تزور
بيروت
قريبا برفقة
قائد القيادة المركزية
الأميركية".
Advertisement
وأشارت المعلومات الى أن "زيارة أورتاغوس لبيروت قريبا ستكون ذات طابع أمني فقط". (الحدث)
مواضيع ذات صلة
بعد لبنان... هذه وجهة أورتاغوس المُقبلة
Lebanon 24
بعد لبنان... هذه وجهة أورتاغوس المُقبلة
03/09/2025 03:12:40
03/09/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان والعراق.. هذه رسائل زيارة لاريجاني
Lebanon 24
بشأن لبنان والعراق.. هذه رسائل زيارة لاريجاني
03/09/2025 03:12:40
03/09/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة أورتاغوس لبيروت قريبا ستكون ذات طابع أمني فقط (الحدث)
Lebanon 24
زيارة أورتاغوس لبيروت قريبا ستكون ذات طابع أمني فقط (الحدث)
03/09/2025 03:12:40
03/09/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة بشأن إنهاء مهمة برّاك واحتمال زيارة أورتاغوس للبنان
Lebanon 24
بلبلة بشأن إنهاء مهمة برّاك واحتمال زيارة أورتاغوس للبنان
03/09/2025 03:12:40
03/09/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القيادة المركزية
القيادة المركزية
مورغان أورتاغوس
مورغان
بيروت
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
تباين متجدّد
Lebanon 24
تباين متجدّد
17:11 | 2025-09-02
02/09/2025 05:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:55 | 2025-09-02
02/09/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
Lebanon 24
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
16:05 | 2025-09-02
02/09/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
15:56 | 2025-09-02
02/09/2025 03:56:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
Lebanon 24
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
15:34 | 2025-09-02
02/09/2025 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
01:30 | 2025-09-02
02/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
02:00 | 2025-09-02
02/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
02:15 | 2025-09-02
02/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:11 | 2025-09-02
تباين متجدّد
16:55 | 2025-09-02
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:05 | 2025-09-02
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
15:56 | 2025-09-02
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
15:34 | 2025-09-02
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
15:31 | 2025-09-02
الأنظار تتجه إلى جلسة الجمعة.. وهذه آخر المعلومات التي كُشفت (فيديو)
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24