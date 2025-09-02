Advertisement

لبنان

صورة تتعلق بقضية موسى الصدر تحدث جدلا كبيرا.. والعائلة تصدر بيانا

Lebanon 24
02-09-2025 | 15:06
أصدر مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات بيانًا ردّ فيه على ما بثّته قناة BBC عبر منصتها على "يوتيوب" فجر الاثنين، في وثائقي تطرّق إلى قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
 وأوضح المركز أن الوثائقي عرض مقطعًا مصورًا لامرأة ادّعت أنها شاهدت الإمام الصدر في أحد مستشفيات طرابلس الغرب عام 2011، مؤكدًا أن العائلة واللجنة الرسمية المتابعة للقضية أجرتا مقارنة دقيقة خلصت إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس الإمام الصدر، وذلك بسبب الفروقات الواضحة في الملامح والشعر ولون البشرة.

وأضاف البيان أنّ العائلة واللجنة تواصلان جهود المتابعة بالتنسيق مع الجهات القضائية الرسمية اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ بثّ مثل هذه المواد الإعلامية قد يؤدي إلى التباس لدى الرأي العام. وأعلن المركز أن BBC العربية ستستضيف مقرر لجنة المتابعة الرسمية، القاضي حسن الشامي، مساء الثلاثاء لتوضيح الملابسات كافة.
وكانت واستعرضت BBC الصورة الرقمية لوجه متحلل كان قد التقطها صحافي يدعى قاسم حمادة، لتُعرض على خوارزمية خاصة ضمن تحقيقها الخاص.
 

