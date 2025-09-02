26
لبنان
صورة تتعلق بقضية موسى الصدر تحدث جدلا كبيرا.. والعائلة تصدر بيانا
Lebanon 24
02-09-2025
|
15:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر مركز الإمام
موسى الصدر
للأبحاث والدراسات بيانًا ردّ فيه على ما بثّته قناة BBC عبر منصتها على "
يوتيوب
" فجر الاثنين، في وثائقي تطرّق إلى قضية اختفاء الإمام موسى
الصدر
ورفيقيه.
وأوضح المركز أن الوثائقي عرض مقطعًا مصورًا لامرأة ادّعت أنها شاهدت الإمام الصدر في أحد مستشفيات
طرابلس
الغرب عام 2011، مؤكدًا أن العائلة واللجنة الرسمية المتابعة للقضية أجرتا مقارنة دقيقة خلصت إلى أن الشخص
الظاهر
في الفيديو ليس الإمام الصدر، وذلك بسبب الفروقات الواضحة في الملامح والشعر ولون البشرة.
وأضاف البيان أنّ العائلة واللجنة تواصلان جهود المتابعة بالتنسيق مع الجهات القضائية الرسمية
اللبنانية
، مشيرًا إلى أنّ بثّ مثل هذه المواد الإعلامية قد يؤدي إلى التباس لدى الرأي العام. وأعلن المركز أن BBC العربية ستستضيف مقرر
لجنة المتابعة
الرسمية، القاضي حسن
الشامي
، مساء الثلاثاء لتوضيح الملابسات كافة.
وكانت واستعرضت BBC الصورة الرقمية لوجه متحلل كان قد التقطها صحافي يدعى
قاسم
حمادة
، لتُعرض على خوارزمية خاصة ضمن تحقيقها الخاص.
تباين متجدّد
Lebanon 24
تباين متجدّد
17:11 | 2025-09-02
02/09/2025 05:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:55 | 2025-09-02
02/09/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
Lebanon 24
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
16:05 | 2025-09-02
02/09/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
15:56 | 2025-09-02
02/09/2025 03:56:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
Lebanon 24
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
15:34 | 2025-09-02
02/09/2025 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
