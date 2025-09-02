26
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
Lebanon 24
02-09-2025
|
15:56
وقع اشكال بين كل من المدعو "ب.م" و "ا.ق" فلسطيني الجنسية في محلة ساحة الدفتردار -طرابلس، تطور لاحقاً الى اطلاق نار من قبل الاول باتجاه الاخير واصابه بطلق ناري بقدمه ولاذ بالفرار، حسب مندوبة "
لبنان24
".
ونُقل الجريح الى المستشفى، حيث وصفت حالته لاحقاً بالمستقرة.
