لبنان

في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه

Lebanon 24
02-09-2025 | 15:56
وقع اشكال بين كل من المدعو "ب.م" و "ا.ق" فلسطيني الجنسية في محلة ساحة الدفتردار -طرابلس، تطور لاحقاً الى اطلاق نار من قبل الاول باتجاه الاخير واصابه بطلق ناري بقدمه ولاذ بالفرار، حسب مندوبة "لبنان24".
ونُقل الجريح الى المستشفى، حيث وصفت حالته لاحقاً بالمستقرة.

 
