لبنان

تباين متجدّد

Lebanon 24
02-09-2025 | 17:11
تجدَّد التباين بين وزير سيادي وموظف مالي كبير على خلفية الموقف من التعامل مع بعض المؤسسات ذات الصلة بطرف سياسي معروف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
