لبنان

حزب الله يتريث "في التزامات طويلة الأمد"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-09-2025 | 01:30
أفادت مصادر سياسية مطلعة أن"حزب الله" وضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار في المناطق التي تعتبر آمنة نسبيًا، وتشمل هذه الخطة خطوات عملية على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى دعم الأهالي في عودتهم إلى منازلهم".
إلا أن المصادر نفسها أكدت "أن هذه الخطة لن تُفعّل في المرحلة الحالية، نظرًا إلى استمرار التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل أي مشروع إعمار واسع محفوفًا بالمخاطر".
ويُنظر إلى هذا التريث كجزء من حسابات "الحزب" الاستراتيجية، بانتظار اتضاح المسار السياسي والأمني في المرحلة المقبلة قبل الدخول في التزامات طويلة الأمد.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

إعادة الإعمار

حزب الله

إسرائيل

التزام

تيجي

ساسي

بانت

"خاص لبنان24"

