حزب الله يتريث "في التزامات طويلة الأمد"

أفادت مصادر سياسية مطلعة أن" " وضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار في المناطق التي تعتبر آمنة نسبيًا، وتشمل هذه الخطة خطوات عملية على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى دعم الأهالي في عودتهم إلى منازلهم".إلا أن المصادر نفسها أكدت "أن هذه الخطة لن تُفعّل في المرحلة الحالية، نظرًا إلى استمرار التوتر مع وإسرائيل، ما يجعل أي مشروع إعمار واسع محفوفًا بالمخاطر".ويُنظر إلى هذا التريث كجزء من حسابات "الحزب" الاستراتيجية، بانتظار اتضاح المسار السياسي والأمني في المرحلة المقبلة قبل الدخول في التزامات طويلة الأمد.