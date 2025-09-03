30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
03-09-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر عقاري الى أن تطور السياحة البحرية والمطعمية في قضاءي
جبيل
والبترون بالإضافة الى السياحة
الدينية
وشيوع ظاهرة بيوت الضيافة في قرى ساحل جبيل والبترون ووسطهما ،كل هذه العوامل أدت الى إرتفاع سعر العقار في هذه المناطق بشكلٍ كبير ونسبي بين قرية وأخرى.
Advertisement
وقال "في المحصلة فان العقار، سواء كان شقة او بيتا او قطعة أرض، إرتفع سعره بنسبة اكبر من سائر المناطق، كما أن البيوعات الإستثمارية في هذه المنطقة إزدادت بحسب السجل العقاري" .
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
صحيفة كالكاليست: انخفاض حاد بمبيعات العقارات في إسرائيل نتيجة الحرب وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين
Lebanon 24
صحيفة كالكاليست: انخفاض حاد بمبيعات العقارات في إسرائيل نتيجة الحرب وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين
03/09/2025 14:43:29
03/09/2025 14:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تخفيض مرتقب في أسعار الشقق والعقارات
Lebanon 24
تخفيض مرتقب في أسعار الشقق والعقارات
03/09/2025 14:43:29
03/09/2025 14:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المعالجات يضع iPhone 17 تحت ضغط السوق
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المعالجات يضع iPhone 17 تحت ضغط السوق
03/09/2025 14:43:29
03/09/2025 14:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
03/09/2025 14:43:29
03/09/2025 14:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الدينية
البترون
بي بي
جبيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المطارنة الموارنة.. لاستعادة السيادة وتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان
Lebanon 24
المطارنة الموارنة.. لاستعادة السيادة وتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان
07:36 | 2025-09-03
03/09/2025 07:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
07:21 | 2025-09-03
03/09/2025 07:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
Lebanon 24
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
07:14 | 2025-09-03
03/09/2025 07:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
Lebanon 24
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
07:07 | 2025-09-03
03/09/2025 07:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
10:30 | 2025-09-02
02/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
10:54 | 2025-09-02
02/09/2025 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
10:00 | 2025-09-02
02/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
07:38 | 2025-09-03
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:36 | 2025-09-03
المطارنة الموارنة.. لاستعادة السيادة وتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان
07:21 | 2025-09-03
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
07:14 | 2025-09-03
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
07:07 | 2025-09-03
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
07:04 | 2025-09-03
هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 14:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 14:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 14:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24