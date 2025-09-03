تطوير الاعلام السوري بين الشرع ومؤسس قنوات تلفزيونية

Advertisement

أشار مصدر اعلامي بارز الى أن مؤسس ومالك عدد من القنوات التلفزيونية المحلية وعدة شركات الإنتاج في والعالم العربي، مهتم جداً بالدخول الى السوق الإعلامي السوري من باب التعاون مع التلفزيونية الرسمية من أجل تطويرها، سواء كانت سياسية أو تُعنى بالمنوعات، ولهذه الغاية زار عدة مرات والتقى والمعنيين اكثر من مرة، وتم الحديث عن فكرة إنشاء مدينة إعلامية في سوريا على غرار وخاصةً دبي".وأكد المصدر أن رجل الأعمال اللبناني سيعرض قريباً خطة تطوير الإعلام في سوريا على المعنيين هناك وربما يكون شريكا أساسيا في التطوير" .