لبنان

تطوير الاعلام السوري بين الشرع ومؤسس قنوات تلفزيونية

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-09-2025 | 02:15
Doc-P-1412230-638924860239776803.jpg
Doc-P-1412230-638924860239776803.jpg photos 0
أشار مصدر اعلامي بارز الى أن مؤسس ومالك عدد من القنوات التلفزيونية المحلية وعدة شركات الإنتاج في لبنان والعالم العربي، مهتم جداً بالدخول الى السوق الإعلامي السوري من باب التعاون مع المحطات التلفزيونية الرسمية السورية من أجل تطويرها، سواء كانت سياسية أو تُعنى بالمنوعات، ولهذه الغاية زار سوريا عدة مرات والتقى الرئيس أحمد الشرع والمعنيين اكثر من مرة، وتم الحديث عن فكرة إنشاء مدينة إعلامية في سوريا على غرار الدول العربية وخاصةً دبي".
وأكد المصدر أن رجل الأعمال اللبناني سيعرض قريباً خطة تطوير الإعلام في سوريا على المعنيين هناك وربما يكون شريكا أساسيا في التطوير" .
 
المصدر: لبنان 24
