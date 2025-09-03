Advertisement

لبنان

حادث سير على أوتوستراد الزلقا.. وسقوط 3 جرحى

Lebanon 24
03-09-2025 | 02:10
أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط 3 جرحى في تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الزلقا المسلك الشرقي، ويعمل دراج من مفرزة سير الجديدة على المعالجة.
