Advertisement

لبنان

عون اطّلع من وزير الطاقة على أوضاع قطاع الكهرباء

Lebanon 24
03-09-2025 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1412251-638924899179653108.jpeg
Doc-P-1412251-638924899179653108.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، من وزير الطاقة والمياه جو الصدي، على أوضاع قطاع الكهرباء وخطة تحسين الإنتاجية، كما بحث معه مسار تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اطّلع من وزير الطاقة والمياه جو الصّدي على أوضاع قطاع الكهرباء وخطة تحسين الإنتاجية وبحث معه مسار تشكيل الهيئة الناظمة
lebanon 24
03/09/2025 14:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة: مشكلة المياه أكبر بكثير من الكهرباء
lebanon 24
03/09/2025 14:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة: هذا ما أبلغته لرئيس الجمهوريّة بشأن وضع الكهرباء
lebanon 24
03/09/2025 14:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى عن الكهرباء.. إليكم ما أعلنه وزير الطاقة
lebanon 24
03/09/2025 14:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

وزير الطاقة

جوزاف عون

جو الصدي

الجمهوري

حسين ال

جمهورية

جو ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2025-09-03
07:38 | 2025-09-03
07:36 | 2025-09-03
07:21 | 2025-09-03
07:14 | 2025-09-03
07:07 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24