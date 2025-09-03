Advertisement

لبنان

نجاة صليبا تحذر: أي محاولة لإطلاق سراح سلامة جريمة في حق اللبنانيين

Lebanon 24
03-09-2025 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1412252-638924901284461234.png
Doc-P-1412252-638924901284461234.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت النائب نجاة عون صليبا على منصة "إكس": "نحذّر من أي محاولة لإطلاق سراح رياض سلامة، فهي ستكون جريمة في حق اللبنانيين وانتكاسة للحكومة والعهد، وإعادة إنتاج للفساد والإفلات من العقاب".
Advertisement
 
 
وأضافت: "المطلوب محاسبة كاملة وحبس المجرمين الذين دمّروا الاقتصاد وأذلّوا اللبنانيين".
 
 
مواضيع ذات صلة
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
lebanon 24
03/09/2025 14:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل نجاة صليبا
lebanon 24
03/09/2025 14:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة صليبا: لا نزال حتى اليوم عالقين في نظام فاشل لإدارة النفايات
lebanon 24
03/09/2025 14:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل نجاة صليبا ومحمد الظاهري
lebanon 24
03/09/2025 14:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24

نجاة عون صليبا

نجاة صليبا

عون صليبا

رياض سلام

نجاة عون

المجر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2025-09-03
07:38 | 2025-09-03
07:36 | 2025-09-03
07:21 | 2025-09-03
07:14 | 2025-09-03
07:07 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24