نجاة صليبا تحذر: أي محاولة لإطلاق سراح سلامة جريمة في حق اللبنانيين
Lebanon 24
03-09-2025
02:52
كتبت النائب
نجاة عون صليبا
على منصة "إكس": "نحذّر من أي محاولة لإطلاق سراح
رياض سلامة
، فهي ستكون جريمة في حق اللبنانيين وانتكاسة للحكومة والعهد، وإعادة إنتاج للفساد والإفلات من العقاب".
وأضافت: "المطلوب محاسبة كاملة وحبس المجرمين الذين دمّروا الاقتصاد وأذلّوا اللبنانيين".
