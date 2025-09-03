Advertisement

لبنان

الابن يدافع عن الاب

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
03-09-2025 | 03:15
لاحظت مصادر سياسية متابعة تغييراً في الخطاب الاخير لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حيث بات يركز اهتمامه على تحسين صورة والده داخل الطائفة الدرزية، بعد الحملة التي تعرض لها جنبلاط الاب عقب مواقفه من الاحداث في السويداء، والتي أدت الى انتقادات وجهت له بطريقة مباشرة وكان آخرها في خلال أحد اللقاءات مع المشايخ.
ولفتت المصادر الى ان جنبلاط الاب بات اليوم يتقصد الابتعاد عن الاطلالات الاعلامية والشعبية تلافيا لاي انتقاد جديد له.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
