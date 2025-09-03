الابن يدافع عن الاب

Advertisement

لاحظت مصادر سياسية متابعة تغييراً في الخطاب الاخير لرئيس ، حيث بات يركز اهتمامه على تحسين صورة والده داخل ، بعد الحملة التي تعرض لها الاب عقب مواقفه من الاحداث في ، والتي أدت الى انتقادات وجهت له بطريقة مباشرة وكان آخرها في خلال أحد اللقاءات مع المشايخ.ولفتت المصادر الى ان جنبلاط الاب بات اليوم يتقصد الابتعاد عن الاطلالات الاعلامية والشعبية تلافيا لاي انتقاد جديد له.