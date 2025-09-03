Advertisement

لبنان

ماذا يجري على طريق الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-09-2025 | 04:19
Doc-P-1412278-638924951818415111.jpg
Doc-P-1412278-638924951818415111.jpg photos 0
تتواصلُ الأشغال التي ينفذها أحد المتعهدين على الأوتوستراد الساحلي بين بيروت والجنوب، حيث يجري تأهيل الطريق في أكثر من نقطة.
وحالياً، فإنَّ الأعمال وصلت إلى منطقة الرميلة على مقربة من مدخل صيدا الشمالي، لكن مواطنين اشتكوا من خطورة الطريق خصوصاً إنه لا علامات تحذيرية خلال النهار أو الليل في النقاط التي أقيمت عليها عملية المعالجة.
 

ومؤخراً، وقع حادث سير مروّع على الأوتوستراد في الرميلة، كما أفاد مواطنون بأنهم كانوا تعرضوا لحوادث مرورية أخرى بسبب تخفيف السرعة المفاجئ.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

منطقة الرميلة

الشمالي

الرميل

بيروت

لي بين

الشمال

صيدا

خاص "لبنان 24"

