اجتماعٌ للمجلس الإستراتيجي الإستشاري للمعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف

عقد المجلس الإستراتيجي الإستشاري للمعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف في ، إجتماعه السنوي برئاسة رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ ومشاركة رئيس جمعية شركات الضمان في الأستاذ أسعد ميرزا وأعضاء الإستراتيجي الإستشاري، بالإضافة إلى مديرة المعهد السيدة إيرما مجدلاني وأعضاء الهيئة الأكاديمية.

Advertisement

دكاش

ورحّب رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ بالحضور وأثنى على دعمهم لإعادة إطلاق المعهد العالي لعلوم الضمان الذي شكّل منذ تأسيسه في العام 1977 علامة فارقة في تطوير الموارد البشرية في قطاع التأمين في لبنان والمنطقة.

وشدّد البروفسور سليم دكّاش على أهمية هذا المعهد الذي يشكل تقاطعاً قيماً بين المجال الأكاديمي والمجال العملي عبر عضوية شركات التأمين في المجلس الإستراتيجي الإستشاري للمعهد مما يساهم في تعزيز العلاقة بين عالم الأعمال والتعليم الأكاديمي النظري، ويضمن تكاملًا أفضل بين التكوين الأكاديمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كذلك، أكّد البروفسور دكّاش أن جامعة القدّيس يوسف تستمر في تقديم أفضل البرامج الأكاديميّة خاصة في مجال الضمان مما يساهم في التقدّم المهني للطلاّب وتأمين مستقبل أفضل لهم.

مجدلاني

من ناحيتها، عرضت السيدة مجدلاني على الحاضرين الإنجازات التي حققها المعهد خلال العام الجامعيّ 2024-2025 وذلك من خلال البرامج الأكاديمية التي أعطيت في إطار الإجازة في علوم الضمان (Licence en sciences de l’assurance) وشهادة الماستر في علوم الضمان، ودورات التدريب المهني التي نظمت للطلاب لدى شركات التأمين.

وأكّدت السيدة مجدلاني أن المعهد العالي لعلوم الضمان حريص على تلبية الحاجات المهنية لقطاع التأمين ككل، وتعمل الهيئة الأكاديمية على هيكلة المنهج الأكاديمي بشكل يلبي حاجات سوق العمل بشكل أفضل.

من بعدها، تداول الإستراتيجي الإستشاري في الخطة الإستراتيجية المرتقبة للعام الجامعيّ 2025-2026 والخطوات الواجب إعتمادها من أجل تطوير أعمال المعهد. كما ناقشوا مع السيدة مجدلاني وأعضاء الهيئة الأكاديمية آلية تطوير البرامج الأكاديمية والدورات التدريبة للتعليم المستمر بشكل يؤمن للطلاب مقاربة نظرية وعملية في آن واحد.

ختاماً، جدّد أعضاء المجلس الإستراتيجي الإستشاري دعمهم للمعهد العالي لعلوم الضمان، الإرتقاء أكثر وأكثر بالطاقات الشابة نحو مستقبل مهني أفضل.

ويتألف المجلس الإستراتيجي الإستشاري من السادة:

- السيد لبيب نصر، الرئيس التنفيذي لشركة ليا اسوريكس

- جو نسناس مدير عام شركة "أكسا "

- باسم عاصي الرئيس التنفيذي لشركة سنا

- فريد شديد رئيس والرئيس التنفيذي لـ"شركة شديد كابيتال هولدنغ

- طوني عيسى الرئيس التنفيذي شركة أدير للتأمين

- حنا نقيب وسطاء التأمين في لبنان LIBS

- أسعد ميرزا رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ"شركة ذي كابيتال للتأمين وإعادة التأمين"

- المحامي الأستاذ أسامة سلمان عضو مجلس إدارة شركة مجموعة البحر المتوسط للتأمين

- ايلي طربيه رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة "الإعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين"

- ماكس زكار رئيس مجلس إدارة شركة التأمينات التجارية

- جميل حرب الامين العام. لجمعية شركات الضمان في لبنان

- ميشال فرعون رئيس مجلس إدارة الشركة السويسرية للتأمين

كذلك، تتألف اللجنة الأكادمية من السادة التالية أسماؤهم:

- النقيب سليم يارد رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة Sloop لوساطة التأمين

- السيد ايلي عشقوتي الرئيس التنفيذي لشركة Digital Media Unit

- السيد بيار سبعلاني الرئيس التنفيذي لشركة بنكـاسورانس ش. م. ل .

- الآنسة ريتا السخن رئيسة الجمعية اللبنانية للإكتواريين في لبنان (LAA)

- المحامي الأستاذ أسامة سلمان عضو مجلس إدارة شركة مجموعة البحر المتوسط للتأمين

تجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف في بيروت ISSA Institut Supérieur des Sciences de l'Assurance قد تأسس في العام 1977 وتعتبر شهادة الإجازة في علوم الضمان الصادرة عن المعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف في بيروت بمثابة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً في الجمهورية اللبنانية ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم الضمان وذلك بموجب المرسوم رقم 1946 تاريخ 21/12/1999.