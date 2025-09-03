Advertisement

لبنان

الجيش يصدر بيانا.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-09-2025 | 05:40
 صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 3 /9 /2025، ما بين الساعة 12.30 والساعة 14.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة - الشوف".

 
مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

الناعمة

الشوف

