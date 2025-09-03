TerraPay وOMT.. شراكة استراتيجية تعزز حضور لبنان في الأسواق العالمية

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، أعلنت شركة TerraPay الرائدة عالميًا في المدفوعات الرقمية، وشركة OMT الرائدة في في ، إطلاق حلّ مالي عابر للحدود يستهدف دعم وتمكينها من دخول .هذه الشراكة تجمع بين خبرة OMT في السوق المحلية والبنية التحتية العالمية لشركة TerraPay، لتقديم خدمات مالية آمنة وسريعة وبتكلفة تنافسية. ويتيح الحل الجديد للشركات إجراء تحويلات مالية فورية إلى الخارج، تتبع العمليات، والحصول على تقارير مالية مفصلة عبر بوابة إلكترونية مؤمّنة.وقال باسم عواضة، الأول لمنطقة وشمال إفريقيا في TerraPay: "نسعى عبر هذا التعاون إلى تمكين الشركات اللبنانية من تنفيذ عملياتها الدولية بثقة وسرعة، بما يتماشى مع معايير الامتثال العالمية".بدوره، شدد ناجي ، الرئيس التنفيذي لشركة OMT، على أن هذه الخطوة تمثل استجابة لحاجة ملحة لدى الشركات اللبنانية، خصوصًا في ظل بيئة اقتصادية مترابطة عالميًا. وأضاف: "نوفّر للشركات أدوات مالية رقمية آمنة تواكب سرعة الاقتصاد العالمي وتساعدها في التعامل مع شركائها الدوليين بفعالية أكبر".هذه الشراكة لا تقتصر على تسهيل المدفوعات فحسب، بل تعكس توجهًا نحو تطوير نظام مالي أكثر شمولية، يتيح للشركات اللبنانية بمختلف أحجامها الانخراط في الاقتصاد العالمي بمرونة أكبر.