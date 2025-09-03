Advertisement

لبنان

تقي الدين: الفوضى أخطر من الحرب

Lebanon 24
03-09-2025
كتب رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي آلدين على منصة " إكس " : التصرفات غير المسؤولة في اتخاذ القرارات قد تؤدي إلى فوضى في البلد وهي أخطر من الحرب ، بامكاننا أن نذهب إلى خيارات أخرى إذا أحسنا الإدارة وتصرفنا بعقلانية وحكمة .
وختم تغريدته بـ"لا تتسرعوا في اتخاذ القرارات "
الوفاق الوطني

رئيس حزب

دارت

© Lebanon24