لبنان

المفتي قبلان: واقع لبنان لا يقوم إلا بالمشاركة والتعاون

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:00
Doc-P-1412315-638925013348465221.png
Doc-P-1412315-638925013348465221.png photos 0
 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا قال فيه :" لأن البلد دولة ومؤسسات تعاني وشعب وقطاعات تنزف ووضع اقتصادي مرير ودولة تعيش أزمات تشغيلية عميقة وواقع اجتماعي دون القاع، فإن المطلوب إنقاذ إنسان هذا البلد وإعادة توظيف الإمكانات الوطنية والشراكة المجتمعية بما يضمن المفهوم الإجتماعي للدولة والناس وسط منطقة تحترق بالأزمات الوجودية وغيرها".
وشدد المفتي قبلان :"الأولوية دولة الناس وخدماتها وما يلزم لسيادتها بعيدا عن لعبة الدول المستأجرة والصفقات التي تتعارض مع صميم مصالح هذا البلد وشراكته الوطنية، وكل ما يخدم لبنان ويزيد من لحمة ناسنا ومجتمعنا ضرورة وطنية عليا، وكل ما يمزق شرائح وشراكة هذا البلد يضع لبنان بقلب المجهول، والقضية كيف ننهض معا ونعيش معا ونضمن معا ونحفظ قداسة بلدنا وناسنا وتاريخنا بعيدا عن خرائط الإبادة العشوائية لمصالح لبنان الأساسية".
كما أكد ان "واقع لبنان لا يقوم إلا بالمشاركة والتعاون والتضامن وتحميل لبنان ما يحتمل حتى لا نضرب الأسس الضامنة للبنان".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24