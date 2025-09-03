المفتي قبلان: واقع لبنان لا يقوم إلا بالمشاركة والتعاون

Advertisement

أصدر المفتي ، بيانا قال فيه :" لأن البلد دولة ومؤسسات تعاني وشعب وقطاعات تنزف ووضع اقتصادي مرير ودولة تعيش أزمات تشغيلية عميقة وواقع اجتماعي دون القاع، فإن المطلوب إنقاذ إنسان وإعادة توظيف الإمكانات الوطنية والشراكة المجتمعية بما يضمن المفهوم الإجتماعي للدولة والناس وسط منطقة تحترق بالأزمات الوجودية وغيرها".وشدد المفتي قبلان :"الأولوية دولة الناس وخدماتها وما يلزم لسيادتها بعيدا عن لعبة الدول المستأجرة والصفقات التي تتعارض مع صميم مصالح هذا البلد وشراكته الوطنية، وكل ما يخدم ويزيد من لحمة ناسنا ومجتمعنا ضرورة وطنية عليا، وكل ما يمزق شرائح وشراكة هذا البلد يضع لبنان بقلب المجهول، والقضية كيف ننهض معا ونعيش معا ونضمن معا ونحفظ قداسة بلدنا وناسنا وتاريخنا بعيدا عن خرائط الإبادة العشوائية لمصالح لبنان الأساسية".