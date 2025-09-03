هيئة الأسرى.. دعوة لملاحقة العملاء قضائيًا

Advertisement

في بيان جديد لهيئة ممثلي الاسرى والمحررين اللبنانيين، أعلنت فيه، انه "بناءً على تحرك الأسبوع المنصرم ضد إطلاق سراح العميل حسنة من قبل أحد القضاة، وبناء لوعد الهيئة بملاحقته أمام التفتيش القضائي وفي كل محفل يمكن ملاحقته به قضائياً، تقدمت عبر وكيلها المحامي بدعوى أمام ، بوجه القاضي الذي اكتفى بمدة توقيف العميل المجرم محي الدين حسنة بعد ما كانت قد حكمته 15 عاما".وأضاف البيان:"في هذا السياق ، واستكمالا لملاحقة كل من يحاول يبرر للعملاء خيانتهم او يجعل من العمالة للعدو وجهة نظر، ندعو عوائل شهدائنا الكرام وجرحانا الأبرار الى رفع الدعاوى وملاحقة الفاعلين، نصرةً لجراحهم ودماء شهدائهم وصوناً للوطن المقاوم ذات السيادة والكرامة".