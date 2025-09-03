Advertisement

لبنان

هيئة الأسرى.. دعوة لملاحقة العملاء قضائيًا

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:07
في بيان جديد لهيئة ممثلي الاسرى والمحررين اللبنانيين، أعلنت فيه، انه "بناءً على تحرك الأسبوع المنصرم ضد إطلاق سراح العميل محي الدين حسنة من قبل أحد القضاة، وبناء لوعد الهيئة بملاحقته أمام التفتيش القضائي وفي كل محفل يمكن ملاحقته به قضائياً، تقدمت عبر وكيلها المحامي غسان المولى بدعوى أمام هيئة التفتيش القضائي، بوجه القاضي الذي اكتفى بمدة توقيف العميل المجرم محي الدين حسنة بعد ما كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد حكمته 15 عاما".
وأضاف البيان:"في هذا السياق ، واستكمالا لملاحقة كل من يحاول يبرر للعملاء خيانتهم او يجعل من العمالة للعدو وجهة نظر، ندعو عوائل شهدائنا الكرام وجرحانا الأبرار الى رفع الدعاوى وملاحقة الفاعلين، نصرةً لجراحهم ودماء شهدائهم وصوناً للوطن المقاوم ذات السيادة والكرامة".
 
(الوكالة الوطنية)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24