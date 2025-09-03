Advertisement

لبنان

نوال غادرت منزلها إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:23
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة:
نوال بطرس العامريّة (مواليد عام 1953، لبنانيّة)
التي غادرت، بتاريخ 2-9-2025، منزلها الكائن في بلدة حصرون – قضاء بشرّي، إلى جهةٍ مجهولة، ولَمْ تَعُد لغاية تاريخِه.

لذلك، يُرجى من الذينَ شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر حصرون في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 590006-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
