لبنان

نقابات النقل تزور النافعة: إشادة بالإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:34
زار وفد من رؤساء نقابات قطاع النقل البري مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة، حيث اجتمع مع رئيس المصلحة العميد حسن قبرصلي، وجال في أقسام "النافعة" للاطلاع على سير العمل.
وفي مؤتمر صحافي عقب الجولة، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إن الزيارة جاءت لتقييم التطورات الإيجابية التي شهدتها المصلحة، بعد سنوات من التعقيدات والخلل الإداري. وأضاف: "لاحظنا أن الأمور باتت تسير بصورة منظمة مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر، إذ أصبح المواطن ينجز معاملته بسهولة سواء عبر ليبان بوست أو مباشرة في المصلحة".

وأشار طليس إلى أن المنصة الإلكترونية أسهمت في تسهيل الإجراءات، لكنه دعا إلى تطويرها وصولًا إلى الاستغناء عنها مستقبلًا. وأشاد بتفويض جزء من صلاحيات العميد لرؤساء الفروع، ما وفر على المواطنين عناء التنقل إلى بيروت.

كما توجه بالشكر إلى العميد قبرصلي وفريق العمل على الجدية في تطبيق القانون، مؤكدًا أن النقابات ستواصل تسليط الضوء على الثغرات لمعالجتها لا للتشهير.

وطالب طليس رئيسي الجمهورية والحكومة بأن تراعي الاتفاقات الدولية مصلحة قطاع النقل البري الذي يعد جزءًا حيويًا من الاقتصاد الوطني.
 
(الوكالة الوطنية)
 
