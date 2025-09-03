نقابات النقل تزور النافعة: إشادة بالإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين

Advertisement

زار وفد من رؤساء نقابات قطاع النقل البري مصلحة تسجيل السيارات في ، حيث اجتمع مع رئيس المصلحة العميد حسن قبرصلي، وجال في أقسام "النافعة" للاطلاع على سير العمل.وفي مؤتمر صحافي عقب الجولة، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إن الزيارة جاءت لتقييم التطورات الإيجابية التي شهدتها المصلحة، من التعقيدات والخلل الإداري. وأضاف: "لاحظنا أن الأمور باتت تسير بصورة منظمة مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر، إذ أصبح المواطن ينجز معاملته بسهولة سواء عبر ليبان بوست أو مباشرة في المصلحة".وأشار طليس إلى أن المنصة الإلكترونية أسهمت في تسهيل الإجراءات، لكنه دعا إلى تطويرها وصولًا إلى الاستغناء عنها مستقبلًا. وأشاد بتفويض جزء من صلاحيات العميد لرؤساء الفروع، ما وفر على المواطنين عناء التنقل إلى .كما توجه بالشكر إلى العميد قبرصلي وفريق العمل على الجدية في تطبيق القانون، مؤكدًا أن النقابات ستواصل تسليط الضوء على الثغرات لمعالجتها لا للتشهير.وطالب طليس رئيسي الجمهورية والحكومة بأن تراعي الاتفاقات الدولية مصلحة قطاع النقل البري الذي يعد جزءًا حيويًا من .