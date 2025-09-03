29
لبنان
شهيد في غارة إسرائيليّة على بلدة ياطر
Lebanon 24
03-09-2025
|
06:51
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بلدة ياطر في
جنوب لبنان
.
وأشارت إلى استشهاد شخص في الغارة.
