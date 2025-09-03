Advertisement

لبنان

شهيد في غارة إسرائيليّة على بلدة ياطر

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1412344-638925046319627492.jpg
Doc-P-1412344-638925046319627492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بلدة ياطر في جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
وأشارت إلى استشهاد شخص في الغارة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
شهيد... غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
03/09/2025 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة بريتال أدت إلى سقوط شهيد
lebanon 24
03/09/2025 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى سقوط شهيد
lebanon 24
03/09/2025 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان... غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة قبريخا
lebanon 24
03/09/2025 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

شهيد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2025-09-03
11:42 | 2025-09-03
11:35 | 2025-09-03
11:33 | 2025-09-03
11:26 | 2025-09-03
11:19 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24